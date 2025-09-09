Consejo de Gabinete aprueba extensión de la concesión del Corredor Norte hasta 2058

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) recibió la aprobación del Consejo de Gabinete para suscribir la adenda No. 12 al Contrato N.° 98 de 29 de diciembre de 1994, para extender por 30 años el periodo de la concesión del Corredor Norte, que tiene la sociedad Ena Norte, S.A.

La concesión se extenderá hasta el 15 de marzo de 2058, unificando el vencimiento para los tramos que componen la concesión de Ena Norte, S.A. o hasta que la concesionaria haya obtenido el monto total recuperable.

"Lo que ocurra primero", señala el informe del Consejo de Gabinete.

Los tramos en cuestión del Corredor Norte son Fase I (Albrook, Martín Sosa, El Dorado, Cerro Patacón, Ascanio Villalaz, Juan Pablo II y La Amistad), Fase II A (Tinajitas, Intercambio Lajas – Rampa Lajas – Ramal Zárate – Ramal Villa Lucre) y Tramo I (Panamá - Madden).

De acuerdo con el informe presentado en el Consejo de Gabinete, la finalidad de esta medida, solicitada por la Empresa Nacional de Autopistas, S.A. (apoderada de Ena Norte S.A.), es generar el espacio financiero para el refinanciamiento de la deuda vigente, asegurando el cumplimiento del servicio de esta y desarrollar nuevas inversiones en obras de interés público, entre ellas la rehabilitación de infraestructura, construcción de accesos esenciales y ampliaciones del Corredor Norte.