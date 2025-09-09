Autorizan creación de Zona Franca Pesquera del Pacífico con inversión de más de $10 millones

Esta decisión quedó formalizada mediante la Resolución No. 105-25 del 9 de septiembre de 2025.

Ciudad de Panamá/En la sesión del Consejo de Gabinete de este martes 9 de septiembre se aprobó de manera favorable que la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Zonas Francas otorgue la licencia de promotor y operador, además de ordenar la inscripción en el registro oficial, a favor de la sociedad Zona Franca Pesquera del Pacífico, S. de R.L..

Con ello, se autoriza el establecimiento y operación de la Zona Franca Pesquera del Pacífico, ubicada en la comunidad de Tanara, corregimiento de Chepo Cabecera, distrito de Chepo, provincia de Panamá.

Según explicó el ministro de Comercio e Industria, Julio Moltó, esta zona franca es parte de un conglomerado de empresas fundado en 1968, cuya casa matriz está en Estados Unidos y cuenta con presencia en Surinam, México, Nicaragua, Perú, Ecuador y Panamá, con aproximadamente el 39% del mercado de productos pesqueros que salen de Centroamérica y Suramérica a Estados Unidos.

De acuerdo con Moltó, a nivel de infraestructura, se encuentra casi lista, que servirá para que la inversión extranjera genere empleos para el país.

El proyecto contempla una inversión total de $10,839,012.73, distribuida en dos fases.

En la primera fase , se destinarán $ 4,885,995.64 para la instalación de ocho (8) empresas, las cuales generarán aproximadamente 60 empleos directos y alrededor de 200 empleos indirectos, según explicó Moltó.

