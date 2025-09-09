Reactivan cobro de peaje en la autopista Alberto Motta a partir del 11 de septiembre

El cobro de peaje en la autopista Alberto Motta se retomará el jueves 11 de septiembre a partir de las 9:00 a.m.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que, a partir del jueves 11 de septiembre, desde las 9:00 a.m., se reanudará el cobro de peaje en la autopista Alberto Motta, en ambos sentidos de circulación.

Durante las últimas dos semanas, los usuarios estuvieron exonerados del pago como medida temporal de apoyo, mientras se habilitaban accesos provisionales que garantizaran la conectividad entre la Vía Transístmica y la Autopista, debido a los trabajos que se desarrollan en el sector de El Guarumal, en la provincia de Colón.

El MOP detalló que el acceso provisional en El Giral, ubicado en el kilómetro 31, se encuentra operativo desde el 28 de agosto; mientras que el de Quebrada Ancha, en el kilómetro 38, fue habilitado el 3 de septiembre.

No obstante, la institución aclaró que los conductores que utilicen la salida en El Giral (km 31) deberán seguir transitando por el carril exclusivo debidamente delimitado, el cual continuará exento del pago de peaje.

Recomendaciones a los conductores

El MOP reiteró a los usuarios la importancia de cumplir con las medidas de seguridad establecidas en la vía:

Respetar la señalización instalada.

Reducir la velocidad a 40 km/h en la zona de peaje.

Atender siempre las indicaciones de las autoridades competentes.

La institución subrayó que estas acciones forman parte de su compromiso con la seguridad vial y el bienestar de la ciudadanía, ya que buscan garantizar una movilidad segura y prevenir riesgos durante el desarrollo de las obras en la autopista.