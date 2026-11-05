Crédito bancario en Panamá registra el menor crecimiento de Centroamérica, según Moody’s

La cartera crediticia del sistema bancario panameño podría crecer cerca de 4.4% al cierre de 2026, frente al 2.9% registrado en 2025. El país también reporta una moderada reducción de los créditos vencidos y una recuperación en el crecimiento de los depósitos.

Ciudad de panamá, Panamá/Panamá mantiene el menor crecimiento del crédito bancario entre los países de Centroamérica y República Dominicana, aunque durante el primer semestre de 2026 mostró una recuperación en el ritmo de expansión de su cartera, según un análisis de Moody’s Local publicado el 28 de octubre.

El informe, titulado "Tendencias del crédito en Centroamérica y República Dominicana: moderación del crecimiento y mayor uso del fondeo local", señala que, de mantenerse el comportamiento observado durante los primeros seis meses del año, la cartera crediticia panameña podría crecer cerca de 4.4% al cierre de 2026, por encima del 2.9% registrado en 2025.

La entidad indicó que este desempeño se produce en un contexto de moderación del crecimiento crediticio en la mayoría de los sistemas bancarios de la región, luego de varios años de expansión. En Panamá, tanto los créditos locales como los extranjeros muestran ritmos de crecimiento similares durante 2026.

La tendencia contrasta con lo ocurrido entre 2023 y 2025, cuando la cartera extranjera creció en promedio 12.1%, frente al 3.1% de la cartera local. En cuanto a la distribución de los préstamos locales, la composición se ha mantenido estable entre 2023 y junio de 2026. Los créditos hipotecarios representan el 33% de la cartera, seguidos del consumo, con 23%, y el comercio, con 21%.

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Créditos vencidos bajan a 2.3%

Otro de los aspectos destacados por Moody’s Local es la evolución de la calidad de la cartera bancaria panameña, que muestra una mejora moderada. A junio de 2026, los créditos vencidos representaban el 2.3% de la cartera, por debajo del 2.6% registrado previamente. Mientras tanto, la cobertura de reservas se mantuvo alrededor del 91%.

Aunque este indicador es inferior al de los demás países de Centroamérica, el análisis explica que la diferencia está relacionada con la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF 9), bajo las cuales las provisiones bancarias reflejan las pérdidas crediticias esperadas y no necesariamente el saldo total de los préstamos vencidos.

En términos regionales, Moody’s Local señala que la calidad de la cartera permanece relativamente estable, pese a las diferencias en el ritmo de crecimiento y la composición de los créditos en cada mercado.

Depósitos bancarios muestran recuperación

El comportamiento de los depósitos también figura entre los elementos relevantes del análisis sobre Panamá. A junio de 2026, los depósitos totales del sistema bancario panameño registraron un crecimiento de 3.4% respecto al cierre de 2025, en un escenario acompañado por una menor utilización de financiamientos institucionales.

Según el informe, la relación entre créditos y depósitos en Panamá se ha mantenido relativamente estable en comparación con 2023. Esta situación, junto con el crecimiento de los depósitos, ha contribuido a fortalecer las fuentes locales de financiamiento de la banca. Asimismo, el análisis destaca que los activos líquidos representaban el 33.3% del total de activos del sistema bancario panameño a junio de 2026. Este indicador incluye efectivo, depósitos e inversiones.

A nivel regional, el crecimiento de los depósitos ha favorecido una menor dependencia del financiamiento institucional y ha contribuido a mantener niveles adecuados de liquidez en los sistemas bancarios.

El informe de Moody’s Local prevé que el crédito bancario en Centroamérica y República Dominicana mantenga un crecimiento sostenido y una calidad de activos favorable, aunque en un entorno de menor expansión. También advierte sobre la importancia de vigilar el comportamiento de las carteras que registraron un mayor crecimiento en los últimos años, a medida que maduren y puedan reflejar cambios en sus niveles de morosidad.