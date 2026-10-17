Moody’s asigna calificación de riesgo a Letras y Notas del Tesoro de Panamá

Las tenencias de inversionistas internacionales en Letras y Notas del Tesoro aumentaron un 35% entre agosto de 2024 y septiembre de 2026, al pasar de 974 millones de dólares a 1,312 millones de dólares, según cifras divulgadas por el MEF.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la calificadora Moody’s Ratings asignó calificaciones de riesgo a los programas de Letras y Notas del Tesoro de Panamá, una medida que busca ampliar la participación de inversionistas internacionales en el mercado local de deuda pública.

Según el MEF, Moody’s otorgó la calificación provisional (P)P-3 al programa de Letras del Tesoro y (P)Baa3 al programa de Notas del Tesoro. Ambas se derivan de la calificación soberana de largo plazo de Panamá, que se mantiene en Baa3, y se ubican en grado de inversión.

Hasta ahora, los programas de deuda del mercado local no contaban con una calificación propia, aunque el país sí tenía una calificación soberana. El ministerio explicó que esta asignación representa un avance ante el aumento de la participación internacional en las subastas de estos instrumentos.

Inversionistas internacionales aumentan su participación

Las tenencias de inversionistas internacionales en Letras y Notas del Tesoro aumentaron un 35% entre agosto de 2024 y septiembre de 2026, al pasar de 974 millones de dólares a 1,312 millones de dólares, según cifras divulgadas por el MEF.

Al 30 de septiembre de 2026, los custodios internacionales mantenían entre el 39.5% y el 51.2% del saldo de las series colocadas en agosto y septiembre de este año.

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El ministerio también destacó la diversificación de la base de inversionistas. Los depósitos centrales de valores de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua mantenían 32 millones de dólares en Letras y Notas del Tesoro al cierre de septiembre de 2026, frente a los 300 mil dólares registrados en agosto de 2024.

La calificación de riesgo puede facilitar el acceso de inversionistas institucionales, como fondos de inversión, administradoras de activos y aseguradoras, que requieren que los instrumentos financieros cuenten con una evaluación de riesgo para considerar su adquisición.

MEF espera fortalecer la demanda y reducir costos

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, señaló que el incremento de la participación internacional refleja confianza en el mercado panameño.

“La creciente presencia de inversionistas internacionales en nuestro mercado local es una señal de confianza en Panamá. Contar con Letras y Notas del Tesoro calificadas nos permite abrir el mercado a más inversionistas, fortalecer la demanda en cada subasta y seguir reduciendo el costo de financiamiento del Estado”, afirmó.

De acuerdo con el MEF, una base de inversionistas más amplia y diversa puede favorecer una mayor competencia en las subastas, contribuir a profundizar la curva de rendimientos del mercado local y reducir el costo de financiamiento para el Estado.

La entidad también precisó que las Letras del Tesoro son instrumentos de corto plazo, generalmente colocados a 12 meses mediante subastas periódicas, mientras que las Notas del Tesoro son instrumentos de mediano plazo, con vencimientos y cupones definidos en cada colocación.

Ambos programas cuentan con el respaldo de Creadores de Mercado, que contribuyen a la liquidez del mercado secundario.