Gastos hormiga: Acodeco advierte que pequeñas compras pueden sumar $1,380 al año

Los llamados gastos hormiga son desembolsos pequeños y frecuentes que muchas veces pasan inadvertidos hasta que se revisa cuánto dinero queda al terminar el mes.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un café antes de entrar al trabajo, una botella de agua o una galleta para el camino a casa parecen compras de poco peso en el bolsillo; sin embargo, al repetirse durante el mes, pueden consumir una parte importante del presupuesto.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) estima que reducir estos gastos podría representar un ahorro potencial de $115 mensuales, equivalentes a $1,380 al año, según los hábitos de consumo.

Los llamados gastos hormiga son desembolsos pequeños y frecuentes que muchas veces pasan inadvertidos hasta que se revisa cuánto dinero queda al terminar el mes.

Jerónimo Ramírez, vocero de la Acodeco, explicó que el problema está en la acumulación de esas compras. “Por ejemplo, tenemos algún antojo, queremos tomarnos un refresco, un helado o invitamos a alguien a tomarnos un café, pero que cuando va sumando esto día a día, semanas a semanas, vamos a ver que hay un desfase financiero al final del mes”, expresó.

Uno de los ejemplos expuestos es la compra de un café de $2.50 durante 20 días al mes, que representa $50 mensuales y $600 al año. Una botella de agua de $1, adquirida con esa misma frecuencia, suma $20 al mes y $240 anuales.

Preparar el café y llevar agua desde casa son algunas de las alternativas planteadas para reducir esos desembolsos.

Ramírez señaló que la recomendación es establecer cuánto se puede destinar a estos gustos dentro del presupuesto mensual. “Nosotros recomendamos a los consumidores, pues sí, bueno, tú te puedes dar tus pequeños gustos, eventualmente, pero tratar de medirnos en base a un presupuesto”, manifestó.

“Dentro de tu capacidad mensual, cuánto tienes disponible para estos pequeños gastos y no tratar de sobrepasar con lo que ya tienes contemplado dentro de tu presupuesto”, añadió.

El vocero también propuso preparar loncheras saludables para los hijos y planificar la compra de sus alimentos, con el fin de reducir las compras frecuentes en los quioscos escolares.

Entre los consumidores consultados, uno calculó que sus pequeños gastos alcanzan cerca de $180 mensuales. Otros reconocieron que comprar bebidas o algo de comer al salir del trabajo termina acumulando una suma considerable a la quincena.

La orientación de Acodeco es revisar cuáles de estas compras se han convertido en hábitos, fijar un límite y comparar cuánto se logra ahorrar al reducirlas.

Con información de Yenny Caballero.