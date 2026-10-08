Insumos médicos presuntamente falsificados fueron incautados en una bodega de Juan Díaz

Entre los productos decomisados en esas operaciones figuran cigarrillos de contrabando, artículos de marcas falsificadas, insumos médicos y repuestos automotrices.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 11,886 artículos, entre vendas, gasas y otros insumos médicos de marcas presuntamente falsificadas, fueron incautados durante un allanamiento en una bodega del corregimiento de Juan Díaz.

Entre los productos decomisados en esas operaciones figuran insumos médicos, cigarrillos de contrabando, artículos de marcas falsificadas y repuestos automotrices.

La diligencia formó parte de la operación Estampa, desarrollada por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, junto con el Ministerio Público.

Según el reporte policial, desde el establecimiento se distribuían y comercializaban estos productos. Los artículos fueron encontrados en exhibición y dentro de varias cajas.

El material será remitido a peritaje como parte de una investigación por la presunta comisión de delitos contra la propiedad intelectual que afectan los derechos sobre las marcas.

El teniente Mario Rumbo indicó que, en lo que va de 2026, la DIJ ha realizado 18 operaciones por delitos de propiedad intelectual, con incautaciones que, en conjunto, superan el millón de dólares.