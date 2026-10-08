Reforma a la ley de Asociaciones Público-Privadas: Ministro Orillac se reúne con diputados para abordar los cambios

El encuentro se celebró en el Salón Paz del Palacio de Las Garzas, luego de que el Ejecutivo presentara la iniciativa ante el pleno legislativo el pasado 17 de septiembre.

Ciudad de Panamá, Panamá/Diputados de la Comisión de Economía y Finanzas se reunieron este jueves con el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, para revisar el alcance de la reforma a la ley de Asociaciones Público-Privadas (APP) y plantear sus inquietudes sobre la propuesta que busca incorporar al Idaan y a la Caja de Seguro Social (CSS) al desarrollo de infraestructura bajo esta modalidad.

El encuentro se celebró en el Salón Paz del Palacio de Las Garzas, luego de que el Ejecutivo presentara la iniciativa ante el pleno legislativo el pasado 17 de septiembre.

El diputado Manuel Cohen, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, destacó la necesidad de explicar a la población cómo estos proyectos contribuirían a resolver problemas relacionados con el agua y los servicios de salud.

“Con esta reunión se evitan discusiones estériles. Es importante divulgar lo que estamos haciendo, porque la población necesita obras y soluciones. Hemos manifestado nuestro interés en este proyecto y en que al Gobierno le vaya bien”, expresó.

Cohen también señaló que los diputados pueden aportar información sobre las necesidades que encuentran en las comunidades.

“Desde la calle, los diputados podemos ser una fuente de información sobre las necesidades reales, como el agua o los servicios de salud, y que la población requiere saber cómo se solucionará. Es necesario saber qué se necesita para que esto funcione en favor de la población”, manifestó.

Por su parte, el ministro Orillac explicó que la iniciativa permitiría impulsar obras de agua potable y saneamiento, mientras la comercialización y distribución del agua permanecerían en manos del Estado y del Idaan.

“Obviamente, eso es parte de lo que queremos dejar muy claro en esta propuesta, tal como lo dije el día que la presenté en el pleno de la Asamblea durante mi exposición de motivos: no tiene absolutamente nada que ver con una privatización”, expresó.

La propuesta que se encuentra en manos de la Asamblea plantea, entre otras cosas, incorporar al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y a la Caja de Seguro Social (CSS) al régimen de APP.

En ese sentido, el ministro Orillac reiteró a los diputados que se incluyen el Idaan y la CSS para desarrollar infraestructura, y aseguró que la reforma no implica una privatización.

El proyecto contempla cambios en 13 artículos y la incorporación de seis nuevos, según detalló Ana Julia Carreira, jefa de la Secretaría Nacional de Asociaciones Público-Privadas.