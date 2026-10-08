Reformas electorales: segundo debate sigue sin fecha en agenda; Vamos presenta informe de minoría

Los más de 40 cambios hechos por la Comisión de Gobierno al proyecto impulsado por los magistrados del Tribunal Electoral han levantado cuestionamientos.

Ciudad de Panamá, Panamá/El proyecto de reformas al Código Electoral seguía este jueves sin figurar en el orden del día para su segundo debate, pese a que llevaba al menos dos semanas de haber llegado al pleno de la Asamblea Nacional.

En medio de esa espera, las diputadas de Vamos Alexandra Brenes y Walkiria Chandler, integrantes de la Comisión de Gobierno, reclamaron la oportunidad de presentar un informe de minoría sobre el proyecto de ley 699, que ya contaba con un informe de mayoría.

Chandler sustentó el documento ante el pleno y cuestionó tanto el monto que se destinaría al financiamiento político como la forma en que se aprobaron las modificaciones en la comisión.

“Hoy en día, con las reformas como se ha presentado el proyecto, 699, ese monto llegaría a la suma de 158 millones de dólares”, expresó.

La diputada también señaló a los siete integrantes de la Comisión de Gobierno que votaron a favor de la propuesta y aseguró que las modificaciones no fueron discutidas.

“Y no solamente votaron a favor y dicen: las derrotamos en una discusión. No se discutió. Fueron aprobadas solamente leyéndolo, sin que se sometiesen ni siquiera a una discusión”, sostuvo.

Tras la presentación, el diputado Luis Eduardo Camacho, también miembro de la comisión, pidió la palabra para reiterar la posición del informe de mayoría. Explicó que corresponde al pleno decidir cuál de los informes acoger.

“Entonces, se acoge el informe de minoría, se rechaza el de mayoría, y viceversa”, manifestó.

Camacho expresó respeto por la presentación del informe de minoría, pero cuestionó a quienes proponen devolver la iniciativa a primer debate.

“Pero lo que yo no puedo entender es la actitud demagógica de algunos diputados que hablan de devolver el proyecto a primer debate”, dijo.

Al momento del reporte, el intercambio entre los diputados no había dado paso al inicio del segundo debate de las reformas electorales.

Los más de 40 cambios hechos por la Comisión de Gobierno al proyecto impulsado por los magistrados del Tribunal Electoral han levantado cuestionamientos. De hecho, los propios magistrados han dicho que esas modificaciones atentan contra la democracia.

Con información de Luis Alberto Jiménez.