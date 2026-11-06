Panamá y Japón exploran cooperación en prevención de sismos y gestión de residuos sólidos

Las delegaciones también analizaron la posibilidad de aprovechar la experiencia y tecnología japonesa para mejorar la gestión de residuos sólidos en Panamá.

Ciudad de Panamá/Panamá y Japón buscan ampliar sus mecanismos de cooperación en materia de prevención de desastres naturales, gestión de residuos sólidos y usos pacíficos de la energía nuclear, durante una reunión sostenida este viernes entre representantes de ambos países.

El encuentro reunió al viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, y al embajador de Japón en Panamá, Hironori Kiryu, quienes abordaron posibles iniciativas para fortalecer las capacidades nacionales ante eventos sísmicos.

Durante la reunión, Guevara Mann agradeció al Gobierno japonés la donación de cuatro toneladas de ayuda humanitaria, que incluyó carpas, colchones y sacos de dormir para las personas afectadas por el reciente terremoto en el país.

Por su parte, el embajador Kiryu expresó su solidaridad con las familias damnificadas y destacó la experiencia de Japón en la reducción del riesgo sísmico, un campo en el que Panamá busca fortalecer sus capacidades.

Entre las propuestas planteadas figura el apoyo para mejorar el monitoreo del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, así como ampliar las oportunidades de capacitación para el personal del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).

Las delegaciones también analizaron la posibilidad de aprovechar la experiencia y tecnología japonesa para mejorar la gestión de residuos sólidos en Panamá.

En cuanto a los usos pacíficos de la energía nuclear, Panamá presentó los proyectos que desarrolla junto al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para el ciclo de cooperación técnica 2028-2029. Las iniciativas abarcan seguridad radiológica, producción de radiofármacos, hidrología isotópica y conservación del patrimonio cultural.

Al cierre del encuentro, el viceministro manifestó el interés de Panamá en contar con la participación de Japón en tres encuentros internacionales que se realizarán en el país durante diciembre próximo.