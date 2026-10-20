Temblor en Panamá: Japón envía tiendas de campaña y colchonetas para familias afectadas

La ayuda japonesa se suma a otros envíos destinados a las comunidades golpeadas por el terremoto.

Ciudad de Panamá, Panamá/Para las familias que necesitan refugio tras el terremoto del pasado 9 de octubre, la ayuda que llegó este martes a Panamá, e incluye un apoyo básico de tiendas de campaña y colchonetas para dormir.

Son cuatro toneladas de suministros enviados por el pueblo japonés, a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), para atender a las comunidades afectadas.

El cargamento llegó a la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen con 200 tiendas de campaña, 40 lonas y 1,000 colchonetas, que serán distribuidas por el Ministerio de la Presidencia.

Durante la recepción, el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara-Mann, agradeció el respaldo japonés en momentos en que las familias damnificadas necesitan ayuda para afrontar la emergencia.

“Son momentos de mucha importancia en el país, al ser una situación inédita la que tenemos en Panamá, y toda la ayuda que se pueda obtener y que los países puedan conceder voluntariamente, como es el caso de Japón, es bien recibida”, expresó.

Guevara-Mann destacó que la donación es una muestra de solidaridad de un país con el que Panamá mantiene relaciones de amistad y cooperación.

En el acto también participaron la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el representante residente de JICA en Panamá, Shohei Tada; y la encargada de Negocios de la Embajada de Japón, Emiko Yamaguchi.

La ayuda japonesa se suma a otros envíos destinados a las comunidades golpeadas por el terremoto. La organización estadounidense Global Empowerment Mission (GEM) movilizó 50 toneladas de asistencia humanitaria, mientras que Venezuela envió otras 40 toneladas, entre medicamentos, colchones, alimentos y otros insumos esenciales.