Meduca autoriza a bandas musiciales de colegios de Veraguas para desfilar en otras provincias

Las bandas musicales de Veraguas podrán participar en desfiles patrios de otras provincias siempre que cuenten con la debida autorización del Ministerio de Educación, según confirmó la Dirección Regional.

Veraguas/Aunque en la provincia de Veraguas los desfiles patrios se encuentran suspendidos por el momento —incluyendo la fecha del 9 de noviembre—, las agrupaciones musicales locales sí tendrán la oportunidad de desfilar en otras regiones del país, siempre y cuando cumplan con los permisos correspondientes.

La directora regional de Educación en Veraguas, María Pimentel, explicó que las agrupaciones deben contar obligatoriamente con una invitación formal y el visto bueno institucional para realizar estos desplazamientos.

"Ya las invitaciones que tienen para otras regiones el señor ministro está dando visto bueno", detalló Pimentel sobre los trámites gestionados desde la semana pasada. La funcionaria agregó que "hemos enviado esas invitaciones desde la semana pasada a Panamá, ya se les ha dado visto bueno" y reafirmó que "a las que tienen visto bueno, lógicamente pueden ir a otras regiones a desfilar".

Asimismo, la directora regional puntualizó que esta validación especial no se otorga a nivel local, sino que "ese visto bueno que se lo pone, directamente la dirección general de Panamá o el mismo señor ministro".

Con estas medidas, las bandas de colegios reconocidos de la provincia podrán coordinar su participación en las festividades patrias de otras zonas bajo los lineamientos oficiales del Meduca.