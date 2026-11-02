Pixvae en Veraguas, se prepara para recibir turistas luego el sismo

El comercio local y la oferta de comida caribeña y marinera forman parte de los principales atractivos para quienes deciden hacer turismo interno en Veraguas .

Veraguas/Pixvae, una hermosa región costera ubicada en el distrito de Las Palmas, en la provincia de Veraguas, busca reactivar su turismo en Panamá.

A pesar del reciente sismo y los fuertes oleajes que afectaron la llegada de visitantes, los emprendedores, lancheros, artesanos y dueños de restaurantes aseguran que la zona está completamente segura y lista para la temporada alta de diciembre.

Mantenimiento y optimismo entre los lancheros

Los prestadores de servicios acuáticos han aprovechado las semanas de baja afluencia para poner a punto sus equipos de transporte. Herman, un emprendedor local de recorridos en lancha en Pixvae, señaló que, aunque ha sido una etapa complicada sin visitantes, mantiene altas expectativas para las próximas semanas: "Ha sido difícil, pero aprovecho esta baja para darles mantenimiento. Y ahora, después del sismo, no ha llegado nadie, pero sí creemos que ahorita en diciembre, como 10, 15 de diciembre, ya hay turistas".

Artesanías y gastronomía local listas para los visitantes

El comercio local y la oferta de comida caribeña y marinera forman parte de los principales atractivos para quienes deciden hacer turismo interno en Veraguas. En el portal del viejo pescador, las artesanías de Pixbae se exhiben con orgullo.

Ana Matilde Álvarez, dedicada a la venta de recuerdos y artículos artesanales, envió un mensaje claro a los viajeros: "Aquí estamos con los brazos abiertos para atender a cada persona que venga; nosotros, pues, estamos aquí esperándolos para poderlos atender como se debe".

Por su parte, la oferta culinaria es otro de los puntos fuertes de la región costera. Margarita Mojica, representante del Restaurante Solmar en Pixvae, destacó la variedad de platillos frescos disponibles para los comensales: "Para nosotros ha sido muy duro en estos días, porque como el sismo y las cosas, pero ya estamos arrancando con lo que venga, estamos dispuestos aquí a atenderlo. Como pescado, concha, langosta, langostino, pargo entero, filete, tenemos variedades de comida".

Un llamado a redescubrir Pixvae con seguridad

Llegar a este rincón veragüense implica cruzar las impresionantes cordilleras de la zona, un trayecto cuya recompensa natural se refleja en sus playas y atenciones.

Pedro Polanco, reconocido tour operador en Pixvae, hizo un llamado a dejar atrás los temores generados por los recientes fenómenos naturales y a disfrutar de los atractivos locales que van desde paseos en bote y kayak hasta el buceo: "Lo que queremos es más personas que nos visiten, sé que están un poco nerviosos, pero Pixbae está completamente tranquilo".

Con hostales operativos, guías turísticos capacitados y un ambiente pacífico, la comunidad entera reitera el mensaje: Pixbae está abierto y listo para recibir visitantes.

Con información de Ney Castillo.