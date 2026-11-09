Unicef destaca la urgencia de recuperar la educación de 90 mil estudiantes afectados por el sismo

La recuperación de la infancia en Panamá tras el terremoto de magnitud 7.5 avanza con desafíos en educación, salud y acceso a agua segura en las provincias centrales.

Panamá/A un mes del sismo de magnitud 7.5 que sacudió las provincias centrales el pasado 9 de octubre, la situación de la infancia sigue siendo el foco de atención prioritario.

Más de 90,000 estudiantes se vieron directamente afectados y al menos 15,000 niñas, niños y adolescentes sufrieron impactos severos en su bienestar, según datos recientes.

Actualmente, 4,478 personas continúan viviendo en 120 albergues temporales, enfrentando la interrupción de sus clases y de los servicios de salud esenciales. El Ministerio de Educación indicó que 85 escuelas colapsaron o sufrieron daños graves, mientras que otras 491 registran daños moderados o funcionan como centros de respuesta de emergencia.

Ante este panorama, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) coordina acciones junto al Gobierno Nacional para mitigar la crisis. Los esfuerzos se centran en:

Espacios temporales de aprendizaje: Se instalaron 11 espacios educativos provisionales para beneficiar a unos 3,000 estudiantes en Veraguas, Herrera y Los Santos.

Se instalaron para beneficiar a unos en Veraguas, Herrera y Los Santos. Agua y saneamiento: Se trabaja en la mejora de condiciones higiénicas en asentamientos temporales, beneficiando a unas 343 personas desplazadas —incluyendo 54 menores — procedentes de Isla Cañas.

Se trabaja en la mejora de condiciones higiénicas en asentamientos temporales, beneficiando a unas —incluyendo — procedentes de Isla Cañas. Salud y protección: Se implementan respuestas integrales que abarcan controles de salud materno-infantil, vacunación y gestión de casos para garantizar la protección infantil en las comunidades vulnerables.

Las autoridades sanitarias advierten que las zonas más golpeadas presentan un acceso limitado a agua potable y son áreas endémicas de dengue y malaria, sumado al registro de un caso de hantavirus en Los Santos, lo que eleva los riesgos epidemiológicos para quienes permanecen en albergues.