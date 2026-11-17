A inicios de noviembre, más de un 70% de los municipios de Perú fueron declarados en emergencia ante el "peligro inminente" que representan las inundaciones relacionadas con el fenómeno.

Shenzhen, China/China donará 22,5 millones de dólares a Perú para combatir el fenómeno de El Niño, cuyo fuerte episodio de este año tiene al país suramericano en emergencia, anunció este martes la presidenta derechista Keiko Fujimori tras reunirse en Shenzhen con su par Xi Jinping.

Ese evento natural aumenta las temperaturas superficiales en el Pacífico y genera cambios globales en los vientos y las lluvias, así como condiciones meteorológicas erráticas.

A inicios de noviembre, más de un 70% de los municipios de Perú fueron declarados en emergencia ante el "peligro inminente" que representan las inundaciones relacionadas con el fenómeno.

"Agradezco al presidente de China, Xi Jinping, por su invitación y (...) por el valioso apoyo de 22,5 millones de dólares, entre recursos y maquinaria, que contribuirá a nuestros esfuerzos frente al fenómeno El Niño", escribió Fujimori en la red social X.

Durante su charla al margen de la cumbre de la APEC en la ciudad china Shenzhen (sur), la mandataria le había dicho a Xi que El Niño "viene afectando ya a muchos países en el mundo", pero que "al Perú y a Ecuador los va a golpear mucho más fuerte".

"Les vamos a pedir que estén atentos a este fenómeno climatológico y siempre apelando al buen corazón de ustedes que en los momentos difíciles nos han ayudado, pues estaremos también a la espera de ese apoyo en su momento", sostuvo.

Xi, por su parte, elogió durante la charla que las relaciones con Perú han mantenido "una buena dinámica" por "más de medio siglo".

Destacó las inversiones del gigante asiático en el país suramericano, especialmente el megapuerto de Chancay, que lo conecta con los mercados asiáticos.

En el marco de esta cita del foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), Xi también se entrevistó este martes con la presidenta de México, la izquierdista Claudia Sheinbaum, y el mandatario de ultraderecha de Chile, José Antonio Kast.

A ambos les prometió una relación más amplia en diferentes sectores.