Terremoto en Panamá: Cruz Roja detalla su plan de asistencia para familias y comunidades afectadas
El plan contempla una respuesta inmediata de nueve meses y una fase de recuperación de doce meses. Entre las acciones previstas figuran transferencias monetarias para 1,000 familias, suministro de agua segura, atención psicosocial y apoyo a centros de salud y educativos.
Ciudad de Panamá, Panamá/La Cruz Roja Panameña (CRPA) presentó los fondos disponibles y los avances de su Plan Único de Respuesta al terremoto de octubre, que contempla asistencia inmediata durante nueve meses y una fase de recuperación de doce meses para las comunidades afectadas.