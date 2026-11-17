El cargamento procedía de Puerto Limón, Costa Rica, y tenía previsto un transbordo en Amberes, Bélgica, antes de llegar a Helsinki.

Colón/El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) incautó 180 paquetes de presunta droga dentro de un contenedor a bordo de un buque, durante una operación antidrogas en una terminal portuaria del Caribe, en la provincia de Colón, detalló la entidad este 17 de noviembre.

El hallazgo se produjo luego de que las unidades detectaran una anomalía en el sello de seguridad del contenedor, como parte de las labores de perfilamiento y verificación que realizan para controlar el tráfico marítimo ilícito.

Según el comunicado, el cargamento procedía de Puerto Limón, Costa Rica. Su ruta contemplaba un transbordo en Amberes, Bélgica, y tenía como destino final Helsinki, Finlandia.

Tras detectar la presunta sustancia ilícita, el Senan coordinó con la Fiscalía de Drogas de Colón y la Comarca Gunayala las diligencias de allanamiento y registro del contenedor.

La institución reportó que, en lo que va de 2026, ha incautado 65,268 paquetes de presuntas sustancias ilícitas en 103 operaciones antidrogas, como resultado de las tareas de vigilancia, control e interdicción.