El tradicional evento cultural de Coclé abrirá sus puertas de forma solidaria con entrada gratuita para artesanos de todo el país y una agenda cargada de folclore.

Ciudad de Panamá/Luego del sismo del pasado 9 de octubre en Panamá, el distrito de La Pintada, en la provincia de Coclé, la organización del Festival Nacional del Sombrero Pintado replanteó su agenda para impulsar la economía local. El evento, que debió cambiar su fecha original, se realizará finalmente del 4 al 6 de diciembre.

"Es nuestro décimo cuarto festival con una versión solidaria donde nosotros, a través de todo lo que ha sucedido en nuestro país, hemos querido reactivar la economía de nuestra área, principalmente por nuestros artesanos, que es la gran mayoría de nuestros pobladores del distrito, y que hoy día están pasando situaciones difíciles", explicó Ina Rodríguez, alcaldesa de La Pintada.

La alcaldesa Rodríguez aseguró que el distrito está plenamente preparado para recibir a los visitantes y que, como medida de apoyo, "le hemos abierto las puertas a todos los artesanos del país para que se acerquen a La Pintada y puedan mostrar sus artesanías de forma gratuita".

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Agenda y actividades del festival

Por su parte, la artesana Graciela Sánchez detalló cómo se moverá el evento durante esos días en la región: "la inauguración, que será el día 3, 4 de diciembre. El día 5 tendremos concursos de sombreros, de crinejas, de talcos y el día 6 tendremos el desfile de los 1,000 sombreros".

Sobre el valor de estas piezas de la cultura panameña, Graciela Sánchez explicó que la elaboración "depende de la cantidad de vueltas de que se hagan los sombreros; hay desde 7 vueltas hasta 21 vueltas". Los precios varían de acuerdo con el trabajo: "El costo entre $1,000 y $1,200" para las piezas más finas, mientras que las opciones más asequibles se consiguen entre $40 y $45.

Invitación abierta a nacionales y extranjeros

Isabela Cristal Padilla Saldaña, reina del Festival Nacional del Sombrero Pintado, extendió el llamado a toda la ciudadanía y a los visitantes de afuera para que disfruten de la festividad en Coclé.

La celebración incluirá una gala de coronación, tunas rompecalles, una cartelera con artistas típicos como Alejandro Torres, Nenito Vargas y Samy y Sandra Sandoval, además de talentos locales, cerrando el domingo con el tradicional desfile.