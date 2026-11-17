Ciudad de Panamá, Panamá/Analizamos las declaraciones del presidente de la República sobre el inicio de conversaciones con la empresa minera y el proceso relacionado con el cierre de la mina. Además, abordamos la reunión de los medios de comunicación con el mandatario, en torno al atentado contra el periodista Rolando Rodríguez y las inquietudes sobre la seguridad de los comunicadores y la libertad de expresión en Panamá.