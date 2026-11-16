Ciudad de Panamá, Panamá/Analizamos el atentado contra la residencia de Rolando Rodríguez, periodista y subdirector asociado del diario La Prensa, un hecho que ha generado preocupación y reacciones en la opinión pública, especialmente por haberse registrado en el contexto de la reciente celebración del Día del Periodista. Además, abordamos las inquietudes que este suceso plantea sobre la seguridad de los comunicadores y el ejercicio de la libertad de prensa en Panamá.