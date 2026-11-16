Philippe Diallo sale al paso como contricante de Gianni Infantino por la presidencia de FIFA

La carrera por encabezar al organismo rector del fútbol mundial se intensifica con una nueva postulación.

Francia/El Comité Ejecutivo de la UEFA designó este lunes a Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), como candidato a la presidencia de la FIFA frente al actual mandatario Gianni Infantino en las elecciones del 18 de marzo de 2027 en Rabat.

La candidatura de Diallo debe ser formalmente ratificada el martes por el Comité Ejecutivo de la FFF, precisó la Confederación Europea.

El plazo para la presentación de candidaturas a la presidencia de la FIFA termina el miércoles a medianoche (23h00 GMT).

"En una reunión celebrada hoy y presidida por el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, las asociaciones nacionales representadas en el Comité Ejecutivo de la UEFA y en el Consejo de la FIFA invitaron a Philippe Diallo a presentarse como candidato a las elecciones presidenciales de la FIFA, asegurándole por unanimidad su pleno apoyo", indicó la instancia europea en un comunicado.

"Ante serias preocupaciones sobre el rumbo tomado por la FIFA, las asociaciones nacionales hicieron un llamamiento a la unidad y a la renovación de la confianza dentro de la comunidad mundial del fútbol", añadió.

- "Se ha roto la confianza" -

La UEFA estaba en busca de un candidato creíble para enfrentarse al dirigente italo-suizo, en el cargo desde 2016, y se ha mantenido a la vanguardia de la oposición de Infantino desde que se reveló el proyecto, finalmente abortado, de crear una sociedad comercial abierta a inversores privados, bautizada FIFA Forward Entreprise (FFE).

Tras haber recibido varios rechazos, entre ellos el del canadiense Victor Montagliani, presidente de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, y el del catarí Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, la instancia optó finalmente por Philippe Diallo.

Según varios medios, también se había barajado el nombre del legendario entrenador del Arsenal Arsène Wenger para desafiar a Gianni Infantino, pero este terminó declinando la propuesta.

Diallo, durante mucho tiempo cercano a Infantino, se distanció por la polémica mundial generada por el proyecto FFE.

El presidente del fútbol francés tuvo palabras muy duras contra el presidente de la FIFA.

"Consideramos que, de alguna manera, se ha roto la confianza depositada en el presidente de la FIFA, que la manera en que concebimos la conducción del fútbol mundial ya no se corresponde con nosotros", dijo el 10 de septiembre.

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- Una apuesta complicada -

La posibilidad de que Diallo alcance la presidencia se antoja, no obstante, muy complicada.

Fuertemente debilitado tras la revelación del proyecto FFE, Infantino ha obtenido desde entonces el apoyo de la Confederación Asiática, que en un momento se había alineado con la UEFA en su oposición al presidente de la FIFA.

Infantino cuenta igualmente con el respaldo de la Confederación Sudamericana (Conmebol) y de la Confederación Africana (CAF).

Diallo llegó a la presidencia de la FFF en enero de 2023 tras la salida de Noël Le Graët, arrastrado por una sucesión de escándalos.

Primero máximo responsable interino de la instancia, fue elegido presidente en junio de 2023 antes de ser confirmado en diciembre de 2024 para un mandato de cuatro años.

Antes de su elección, fue en particular el máximo responsable del sindicato de clubes profesionales franceses y miembro del consejo de administración de la Liga de Fútbol Profesional.

- Cuatro candidatos -

A la espera de la oficialización de las candidaturas por parte de la FIFA, por ahora son cuatro los que están en la línea de salida para disputar la presidencia del fútbol mundial.

Además de Infantino y Diallo, Kozo Tashima, presidente de honor de la Federación Japonesa de Fútbol (JFA), y el exjugador suizo Ramon Vega han anunciado su intención de presentarse.

Diallo, que no es miembro del Consejo de la FIFA, a diferencia de Tashima, no es muy conocido fuera de Europa y nunca había sido considerado como una opción hasta el no de Wenger, "que dudó durante mucho tiempo pero seguía siendo el plan A de la UEFA", según un conocedor de los entresijos del fútbol.