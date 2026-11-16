Conato de incendio en planta eléctrica obligó a evacuar pacientes del Hospital Aquilino Tejeira

El centro médico de Penonomé permanece sin servicio de energía eléctrica de forma preventiva mientras el Cuerpo de Bomberos investiga el origen del humo.

Penonomé, Coclé/Un fallo en uno de los generadores eléctricos del Hospital Aquilino Tejeira, ubicado en Penonomé, provincia de Coclé, provocó una densa nube de humo y obligó al desalojo preventivo de varios pacientes este mediodía de lunes. Aunque la situación fue controlada en pocos minutos, las instalaciones se mantienen sin suministro eléctrico por seguridad.

El incidente se originó cuando la planta comenzó a presentar desperfectos mecánicos. Según explicó Yavier Gordón, director médico del hospital, el equipo inició con fallos, generando gran cantidad de humo, lo que llevó a activar de inmediato los protocolos de emergencia y solicitar el apoyo de las camisas rojas.

Como medida de precaución, el personal de salud trasladó hacia el exterior a los internos de la sala respiratoria, al ser la zona más cercana al punto del incidente y tratarse de personas vulnerables. Gordón aclaró que el área desalojada "no fue afectada porque el humo corrió en vía contraria, pero por razones de seguridad, igual como todos los protocolos, se logra desalojar".

Sin luz a la espera de inspecciones

Al lugar acudieron unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Coclé, quienes lograron sofocar el conato en un lapso aproximado de diez minutos. René Martínez, miembro de la entidad de socorro, confirmó que al llegar a la escena el personal hospitalario ya había puesto a salvo a los pacientes que se encontraban dentro de la estructura.

Martínez detalló que el área permanece acordonada a la espera de un inspector de turno que realizará la evaluación técnica para determinar qué provocó el fallo en el equipo.

Mientras tanto, el Hospital Aquilino Tejeira opera sin fluido eléctrico. El director médico señaló que, aunque los pacientes ya comenzaron a reingresar a las salas, la energía no será restablecida hasta que los bomberos concluyan su investigación.

Sobre el estado del generador averiado, Gordón indicó que el mantenimiento está a cargo de una empresa externa y que el técnico encargado llegará al centro hospitalario para evaluar la magnitud de los daños. Por el momento, el recinto cuenta con el respaldo del servicio de la red pública de Naturgy a la espera de normalizar sus operaciones.

Con información de Nathali Reyes.