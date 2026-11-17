El apagón se produce tras una serie de fallos técnicos que han afectado a Estados Unidos en tan solo unos días.

Washington, Estados Unidos/Según informó CNN, la red ultrasecreta que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos utiliza para comunicaciones internas dejó de funcionar el martes.

La cadena citó a seis personas familiarizadas con la avería, pero afirmó que hasta el momento no hay pruebas de un ciberataque.

La NSA no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de la AFP.

Según CNN, este sistema, denominado NSA Net, permite a los empleados de una de las principales agencias de espionaje de Estados Unidos compartir información clasificada internamente.

El apagón se produce tras una serie de fallos técnicos que han afectado a Estados Unidos en tan solo unos días.

El tráfico aéreo se vio interrumpido debido a lo que la administración Trump calificó como un fallo en un cable de comunicaciones, lo que provocó que los reguladores suspendieran todos los despegues durante unas horas el viernes por la noche. El caos provocado por los viajeros y las tripulaciones varados se prolongó durante el fin de semana y a principios de esta semana.

Microsoft sufrió una importante interrupción del servicio la semana pasada que afectó a los usuarios de Outlook y Teams en todo el mundo.