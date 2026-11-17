En las recientes declaraciones a un medio local en la provincia de Chiriquí, Bishop hablaba de la oportunidad de esta pequeña empresa y de las oportunidades que ofrecería a esta comunidad.

Chiriquí/En la morgue judicial de David permanecen los dos cuerpos de estas extranjeras, Evelyn Bishop y Desiree Williams, que fueron asesinadas en este sector de Sortova del distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, a la espera de los trámites para que sean entregadas a sus familiares.

Desiree Williams y Evelyn Bishop fueron atacadas durante el fin de semana por sujetos desconocidos que ingresaron a su vivienda y le disparan en la cabeza.

Bishop es una ciudadana de origen estadounidense que desde hace una década había llegado a este sector de Sortova para iniciar una pequeña empresa dedicada a la fabricación de chocolate.

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Había iniciado la siembra de cacao con el fin de que otros pequeños productores del sector se dedicaran a esta actividad y poder tener mercado para este producto.

En las recientes declaraciones a un medio local en la provincia de Chiriquí, Bishop hablaba de la oportunidad de esta pequeña empresa y de las oportunidades que ofrecería a esta comunidad.

Las autoridades mantienen abierto el proceso de investigación a la espera de esclarecer las causas de este doble asesinato, que aún no tiene personas retenidas.