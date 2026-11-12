Hombre recibe 23 años de cárcel por asesinar a su madre e incendiar una habitación en David

Como pena accesoria, la jueza también ordenó la prohibición de portar armas durante cinco años, una vez cumplida la condena principal.

Un hombre de 26 años fue condenado a 23 años de prisión por el femicidio doloso agravado de su madre y el delito de incendiarismo, por un hecho ocurrido en enero de 2026 en la Urbanización Nareth, en el distrito de David, provincia de Chiriquí.

La sentencia condenatoria N.° 740, emitida el 11 de noviembre de 2026, fue dictada por la jueza de Garantías Ana González, quien validó el acuerdo de pena consensuado entre las partes.

De acuerdo con la información judicial, el hecho ocurrió el 24 de enero de 2026, cuando el sentenciado incendió una de las habitaciones de la residencia y agredió con un arma blanca a su madre.

La víctima falleció meses después mientras recibía atención médica en el Hospital Rafael Hernández.

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Como pena accesoria, la jueza también ordenó la prohibición de portar armas durante cinco años, una vez cumplida la condena principal.

Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Aris Pitty. El sentenciado contó con la asistencia del defensor particular José Félix González, mientras que la defensora de víctimas Isabel Quijada intervino por la parte querellante.