Pedasí aprueba exoneración por 12 meses para reparar viviendas, hoteles y comercios dañados por el sismo en Azuero

El régimen durará 12 meses desde su entrada en vigencia. Los propietarios que soliciten el beneficio en ese plazo podrán completar las obras aprobadas conforme a los permisos y plazos legales.

El Concejo Municipal de Pedasí aprobó un régimen extraordinario de exoneración del 100 % de los impuestos municipales aplicables a obras de reparación, rehabilitación, remodelación y reconstrucción de edificaciones afectadas por el sismo de magnitud 7.7. La medida busca que los costos tributarios no frenen la recuperación del distrito.

El Acuerdo Municipal N.º 21, fechado el 20 de octubre de 2026, fue publicado este 12 de noviembre en la Gaceta Oficial Digital N.º 30651-A. El documento señala que el sismo causó graves afectaciones a viviendas, establecimientos comerciales, hoteles, restaurantes, edificios y otras infraestructuras en Pedasí y en diversas comunidades de la región de Azuero.

¿Quiénes pueden acogerse?

Los propietarios de inmuebles ubicados en el distrito de Pedasí que hayan sufrido daños comprobables como consecuencia directa del sismo. El acuerdo incluye:

Viviendas unifamiliares y multifamiliares.

unifamiliares y multifamiliares. Locales y establecimientos comerciales .

. Hoteles, hostales, hospedajes y demás instalaciones turísticas.

y demás instalaciones turísticas. Restaurantes, cafeterías y establecimientos gastronómicos.

y establecimientos gastronómicos. Edificios de oficinas y actividades de servicios.

y actividades de servicios. Instalaciones productivas y otras edificaciones privadas legalmente existentes antes del sismo.

La exoneración aplica sin importar si el daño es parcial o total, siempre que esté acreditado mediante evaluación técnica.

Te puede interesar: Ministro Moltó pide a comerciantes afectados por el terremoto reportar sus necesidades al MICI

¿Qué obras cubre?

El beneficio comprende la reparación de paredes, columnas, vigas, losas, techos y pisos, y la rehabilitación o el reforzamiento de estructuras comprometidas. También abarca las remodelaciones necesarias para recuperar la seguridad y la habitabilidad, y la demolición y reconstrucción total cuando el edificio no pueda repararse de forma técnica o económicamente razonable. La reconstrucción total solo califica si repone una edificación preexistente destruida o declarada técnicamente no recuperable.

¿Qué queda fuera?

El acuerdo excluye expresamente:

Construcciones nuevas que no correspondan a edificaciones preexistentes afectadas.

Proyectos inmobiliarios iniciados después del sismo sin relación directa con la reparación.

Ampliaciones de superficie, nuevas unidades habitacionales, nuevos locales o estructuras adicionales.

de superficie, nuevas unidades habitacionales, nuevos locales o estructuras adicionales. Remodelaciones estéticas, comerciales o de modernización sin relación comprobable con los daños.

Si un proyecto mezcla reconstrucción y ampliación, la exoneración se aplicará solo a la porción correspondiente a los daños acreditados.

El trámite: ingeniero municipal y alcalde

Toda solicitud deberá pasar primero por una evaluación técnica del ingeniero municipal. Su informe debe determinar la existencia y naturaleza de los daños, su relación técnica con el sismo, el grado de afectación, las obras necesarias y la procedencia de la exoneración. Luego, el expediente llegará al despacho del alcalde Miguel F. Batista Domínguez, quien lo aprobará mediante resolución motivada. Ninguna exoneración podrá otorgarse sin ambos pasos.

Los interesados deberán presentar:

Solicitud escrita del propietario o su representante legal.

Documento que acredite la propiedad o la autorización legal para intervenir el inmueble.

Fotografías u otros elementos que identifiquen los daños.

Descripción de las obras y presupuesto estimado .

. Cualquier otra documentación técnica razonablemente necesaria.

El Municipio dice que procurará un procedimiento simplificado y expedito, para evitar cargas administrativas innecesarias a las familias y los comercios afectados.

Alcance y límites del beneficio

La exoneración cubre el 100 % del impuesto municipal de construcción que corresponda exclusivamente a las obras aprobadas. También cubre otros tributos municipales directamente relacionados que puedan exonerarse legalmente y que se identifiquen en la resolución.

El beneficio no exime de presentar planos, obtener permisos de construcción ni cumplir las normas de seguridad estructural, urbanísticas y ambientales. Las tasas por servicios efectivamente prestados seguirán vigentes.

El acuerdo prohíbe el uso indebido del beneficio para proyectos nuevos o ampliaciones. Si se comprueba que el solicitante dio información falsa o usó la exoneración para obras no autorizadas, el Municipio podrá revocarla mediante resolución motivada, respetando el debido proceso, y exigir los tributos correspondientes.

Vigencia, empleo local y control

El régimen durará 12 meses desde su entrada en vigencia. Los propietarios que soliciten el beneficio en ese plazo podrán completar las obras aprobadas conforme a los permisos y plazos legales. El Concejo podrá evaluar una prórroga mediante un nuevo acuerdo si persisten condiciones extraordinarias.

El Municipio promoverá la participación de trabajadores, profesionales, técnicos, contratistas y proveedores locales en las obras de recuperación, aunque esto no limitará la libertad de contratación de los propietarios.

Para el control, Ingeniería Municipal y Tesorería Municipal llevarán un registro de las solicitudes aprobadas, las edificaciones beneficiadas, la naturaleza de las obras y los montos tributarios exonerados. Además, presentarán al Concejo un informe trimestral sobre la ejecución de la medida.