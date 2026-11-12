Alex Lee sufre nuevo revés judicial: Corte Suprema declara legal su traslado a isla Coiba

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró legal el traslado del exrepresentante de corregimiento y exalcalde de Colón desde el Centro Penitenciario de Nueva Esperanza hacia la Base Aeronaval Teniente Nelson Tenas, en isla Coiba. Lee, bajo detención provisional, enfrenta investigaciones por peculado agravado.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró legal el traslado del exalcalde de Colón, Rolando Alexis Lee Delgado, desde el Centro Penitenciario de Nueva Esperanza hasta la Base Aeronaval Teniente Nelson Tenas, en isla Coiba, donde permanece bajo medida de detención provisional.

La decisión fue adoptada luego de resolver una acción de hábeas corpus correctivo, presentada por el abogado defensor Miguel Ángel Rodríguez a favor de Lee, contra la decisión de la Dirección General del Sistema Penitenciario y de los ministerios de Gobierno y de Seguridad Pública, así como la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval.

Te podría interesar: Confirman detención provisional para Alex Lee y extesorero de Barrio Sur, acusados de peculado agravado

El Pleno de la Corte determinó que el traslado del exrepresentante de corregimiento y exalcalde se ajusta a la legalidad.

La decisión, que tuvo como magistrado ponente a Carlos Alberto Vásquez Reyes, fue avalada por unanimidad en el pleno; sin embargo, el magistrado Carlos E. Villalobos Jaén emitió voto razonado.

Lee es investigado por la Fiscalía Anticorrupción, por la presunta comisión del delito de peculado agravado en perjuicio del Estado, en un caso relacionado con el Programa de Interés Social que habría ocasionado una afectación económica al Estado superior a los 6 millones de dólares.

Por este caso, el representante de Barrio Norte, Javier Lynch, y tesorero de dicha junta comunal, también se encuentra imputado por el delito de peculado doloso y se le decretó detención preventiva desde el pasado 24 de abril del presente año. Este es el segundo proceso por presunto peculado que enfrenta desde que dejó la comuna, luego de perder las elecciones del 5 de mayo de 2025.