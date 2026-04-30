Confirman detención provisional para extesorero de Barrio Sur, en Colón, acusado de peculado agravado

El caso es impulsado por la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público, que sostiene que existen elementos suficientes que vinculan al ex funcionario con el manejo irregular de fondos públicos durante su gestión en el corregimiento colonense.

Colón, Panamá/El Tribunal de Apelaciones ratificó la medida de detención provisional contra el extesorero del corregimiento de Barrio Sur, en la provincia de Colón, quien ocupó el cargo durante el periodo 2019-2024 y enfrenta una investigación por el delito de peculado doloso agravado.

La decisión se produce tras un recurso presentado por la defensa, que buscaba modificar la medida cautelar impuesta previamente. Sin embargo, los magistrados consideraron que persisten los riesgos procesales, entre ellos la posible evasión de la justicia y la afectación a la investigación en curso, por lo que optaron por mantener al imputado privado de libertad mientras avanza el proceso penal.

El caso es impulsado por la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público, que sostiene que existen elementos suficientes que vinculan al exfuncionario con el manejo irregular de fondos públicos durante su gestión en el corregimiento colonense.

Aunque las autoridades no han detallado públicamente el monto del supuesto perjuicio económico, el delito de peculado doloso agravado está relacionado con la apropiación o uso indebido de recursos del Estado, una de las conductas más severamente sancionadas dentro del marco legal panameño en materia de corrupción.