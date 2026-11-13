Seis personas fueron aprehendidas por diversos delitos en Arraiján

Seis personas fueron aprehendidas durante allanamientos en ocho puntos de Arraiján por presunta vinculación con delitos de violencia doméstica, violencia de género y otros.

Arraiján, Panamá Oeste/Seis personas fueron aprehendidas durante diversos allanamientos que se realizaron de forma simultánea en varios puntos del distrito de Arraiján por su presunta vinculación con diversos delitos.

De acuerdo con la información oficial, los aprehendidos son investigados por presuntos delitos de violencia doméstica, delitos contra la libertad e integridad sexual, corrupción de menores y violencia de género.

Las diligencias están a cargo de la Sección de Atención Primaria de Arraiján, de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, con el apoyo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), como parte de las acciones para ubicar a personas requeridas por las autoridades.

Los allanamientos se realizaron en ocho puntos del distrito de Arraiján bajo la Operación ASEM.

Los capturados serán presentados ante un juez de garantías en las próximas horas, donde en audiencia de solicitudes múltiples se deberá legalizar la aprehensión, se solicitará imputación de cargos y se establecerán medidas cautelares de acuerdo a lo que decida el juez.

Te puede interesar: