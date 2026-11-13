Operación Escudo: Condenan a 20 personas aprehendidas por microtráfico en San Miguelito

Las condenas que van de 80 a 120 meses de prisión se dictaron luego que los 19 hombres y una mujer, capturados en las diligencias del Ministerio Público y la Policía Nacional, aceptaran su responsabilidad.

Panamá/Veinte personas fueron condenadas como resultado de la Operación Escudo en San Miguelito, con penas de 80, 84, 86 y 120 meses de prisión por el delito de venta y comercialización de sustancias ilícitas, informó la Procuraduría General de la Nación.

Las condenas fueron logradas por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de San Miguelito. Entre los sentenciados hay 19 hombres y una mujer.

Las sentencias condenatorias fueron impuestas por el Juzgado de Garantías, luego que las personas imputadas aceptaran su responsabilidad en los hechos. Durante las audiencias, la Fiscalía presentó los elementos de convicción que las vinculaban con la comisión de los delitos.

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En el desarrollo de las distintas audiencias también se legalizaron las diligencias realizadas y las aprehensiones de las 20 personas, según la Procuraduría.

La operación fue desarrollada por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de San Miguelito, en conjunto con unidades de la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional, en los siguientes sectores, entre otros puntos:

El Poderoso

Santa Marta

Torrijos Carter

Cerro Batea

Samaria

Mano de Piedra

Cerro Viento

El Crisol

Villa Lucre

De acuerdo con las investigaciones, iniciadas en julio de 2026, estas personas presuntamente se dedicaban a la venta de sustancias ilícitas en las inmediaciones de establecimientos comerciales, centros escolares, canchas deportivas y un centro comercial del distrito.

Drogas ocultas en dulces y otros indicios

Durante las diligencias, la Fiscalía ubicó indicios relacionados con las investigaciones, entre ellos: