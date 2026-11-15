Resultados del sorteo de la lotería del domingo 15 de noviembre de 2026
Conozca los resultados completos del sorteo del domingo 15 de noviembre de la Lotería Nacional de Beneficencia.
Ciudad de Panamá, Panamá/Este domingo 15 de noviembre de 2026 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.
Primer premio: 1697
Letras: DDCD
Serie: 24
Folio: 6
Segundo premio: 6443
Tercer premio: 7376
Resultados del sorteo del domingo 15 de noviembre de 2026