Cacica de la comarca Ngäbe Buglé pide equipo y capacitación al Ministerio de Seguridad para los 'Bukoday'

La cacica exige entrenamiento exhaustivo y dotación de equipos a los Budokay para la protección y reservación de las comarcas.

Comarca Ngäbe-Buglé/La cacica general de la comarca Ngäbe-Buglé, Elena Cruz Guerra, solicitó al Ministerio de Seguridad Pública y al ministro Frank Ábrego dotar de equipos y capacitación a los Budokay, como se conoce a los policías tradicionales comarcales.

Según Cruz Guerra, la solicitud busca fortalecer las labores de vigilancia y protección que realizan estos miembros de las comunidades, con el objetivo de prevenir y reducir delitos que, según indicó, han aumentado en algunas zonas de la comarca.

La jefa comarcal sostuvo que los Budokay son personas de las propias comunidades que están dispuestas a prestar este servicio y que, con el equipo y entrenamiento adecuados, podrían mejorar su capacidad para hacer frente a situaciones delictivas y contribuir a mantener la seguridad en distintos sectores de la comarca.

La cacica también señaló que la presencia de personas ajenas a algunas comunidades ha generado situaciones de inestabilidad y pidió que los policías tradicionales cuenten con las herramientas necesarias para responder ante posibles hechos delictivos.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, explicó que, de acuerdo con el marco legal vigente, corresponde al Ministerio de Gobierno mantener este tipo de apoyo.

No obstante, indicó que el Ministerio de Seguridad mantiene abiertas las posibilidades para quienes deseen incorporarse a los cuerpos de seguridad, lo que permitiría aumentar la presencia policial en comunidades indígenas.

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Con información de: Demetrio Ábrego