Cacica de la comarca Ngäbe Buglé pide equipo y capacitación al Ministerio de Seguridad para los 'Bukoday'

La cacica exige entrenamiento exhaustivo y dotación de equipos a los Budokay para la protección y reservación de las comarcas.

Frank Ábrego, Ministro de Seguridad de Panamá se reunio con autoridades de la comarca Ngäbe Buglé / Tvn Noticias
Ozziel Caro - Redactor
05 de octubre 2026 - 15:47

Comarca Ngäbe-Buglé/La cacica general de la comarca Ngäbe-Buglé, Elena Cruz Guerra, solicitó al Ministerio de Seguridad Pública y al ministro Frank Ábrego dotar de equipos y capacitación a los Budokay, como se conoce a los policías tradicionales comarcales.

Según Cruz Guerra, la solicitud busca fortalecer las labores de vigilancia y protección que realizan estos miembros de las comunidades, con el objetivo de prevenir y reducir delitos que, según indicó, han aumentado en algunas zonas de la comarca.

Frank Ábrego, Ministro de Seguridad Pública
Frank Ábrego, Ministro de Seguridad Pública / Tvn Noticias

La jefa comarcal sostuvo que los Budokay son personas de las propias comunidades que están dispuestas a prestar este servicio y que, con el equipo y entrenamiento adecuados, podrían mejorar su capacidad para hacer frente a situaciones delictivas y contribuir a mantener la seguridad en distintos sectores de la comarca.

La cacica también señaló que la presencia de personas ajenas a algunas comunidades ha generado situaciones de inestabilidad y pidió que los policías tradicionales cuenten con las herramientas necesarias para responder ante posibles hechos delictivos.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, explicó que, de acuerdo con el marco legal vigente, corresponde al Ministerio de Gobierno mantener este tipo de apoyo.

No obstante, indicó que el Ministerio de Seguridad mantiene abiertas las posibilidades para quienes deseen incorporarse a los cuerpos de seguridad, lo que permitiría aumentar la presencia policial en comunidades indígenas.

Véase también: Fiscalía Anticorrupción realiza diligencia de planimetría en el sitio donde fue demolido el monumento chino

Con información de: Demetrio Ábrego

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