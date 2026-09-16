Contadores, abogados y casas de empeño en Veraguas reciben capacitación para prevenir delitos financieros

La Superintendencia indicó que estas capacitaciones forman parte de un recorrido por distintas provincias del país, mediante el cual busca brindar información y herramientas a los llamados sujetos obligados no financieros para que puedan identificar señales de alerta y adoptar medidas preventivas.

Santiago de Veraguas/La Superintendencia de Sujetos No Financieros desarrolla una gira nacional de capacitaciones dirigida a distintos sectores económicos, con el objetivo de fortalecer las medidas de prevención frente al blanqueo de capitales y otros delitos financieros.

La jornada también llegó a la provincia de Veraguas, donde se orientó a representantes de actividades como contabilidad, servicios legales, venta de autos usados, casas de empeño y promotoras de vivienda.

De acuerdo con la entidad, estos sectores deben identificar los posibles riesgos asociados a sus clientes y a las operaciones que realizan, así como establecer mecanismos que permitan prevenir que sus servicios sean utilizados para actividades ilícitas.

Iliana Chander, de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, explicó que es necesario evaluar factores como el perfil de los clientes, los canales de distribución o comercialización y la ubicación geográfica.

“Nosotros debemos tener en consideración riesgos de clientes, los canales de distribución o comercialización, la ubicación geográfica, los clientes que cuando nos abordan y nos solicitan que les creemos una sociedad anónima. Nosotros debemos saber para qué va a ser utilizada esa sociedad anónima”, señaló.

Chander advirtió además sobre el riesgo asociado al uso indebido de sociedades anónimas.

“Es sabido que muchas sociedades han sido vehículos para facilitar algunos de los delitos precedentes al blanqueo de capitales”, sostuvo.

La Superintendencia indicó que estas capacitaciones forman parte de un recorrido por distintas provincias del país, mediante el cual busca brindar información y herramientas a los llamados sujetos obligados no financieros para que puedan identificar señales de alerta y adoptar medidas preventivas.

La entidad reiteró la importancia de que los agentes económicos conozcan a sus clientes, identifiquen los riesgos de las operaciones que realizan y cumplan con las medidas establecidas para evitar que sus actividades sean utilizadas para facilitar delitos financieros.

Puedes leer: Colombiano requerido por presunto homicidio es detectado en Paso Canoas

Con información de Ney Abdiel Castillo