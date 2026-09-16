La panameña Mar María da un paso internacional y firma con Sony Music Publishing

Para Mar María, el acuerdo abre una etapa enfocada en crear y desarrollar nuevas canciones. La composición ocupa un lugar central en su proyecto, mientras su vínculo con Sony Music Publishing representa una oportunidad para continuar construyendo repertorio y explorar nuevas posibilidades dentro de la industria.

La cantautora panameña de indie pop Mar María fue recibida en las oficinas de la compañía en Bogotá, donde celebró el comienzo de una etapa enfocada en la composición, la creatividad.

La firma representa un paso importante en la trayectoria de una artista que comenzó a acercarse a la música desde la adolescencia. Su formación estuvo vinculada inicialmente al coro de una iglesia, etapa que fortaleció su formación vocal e interpretativa. Posteriormente, Mar María amplió su experiencia profesional como corista del productor y cantante Némula, sumando recorrido en la industria.

Con su incorporación a Sony Music Publishing, la artista panameña entra a una plataforma internacional dedicada al desarrollo de compositores y repertorios. Esta nueva etapa estará centrada en fortalecer su proceso creativo y ampliar las posibilidades de sus composiciones dentro de la industria musical.

La propuesta artística de Mar María se mueve dentro del indie pop y combina referencias contemporáneas de la música latinoamericana con identidad propia. Entre sus principales influencias aparecen nombres como Zoe Gotusso, Natalia Lafourcade y Elsa y Elmar, artistas reconocidas por sus propuestas autorales y por integrar elementos del pop con diferentes matices de la canción alternativa.

A estas referencias musicales se suma una inspiración estética relacionada con las grandes divas de la década de 1950. Ese imaginario aporta un componente distintivo a la identidad de la joven panameña, quien construye su propuesta desde la combinación entre interpretación, composición y una sensibilidad marcada por diferentes épocas de la música.

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La llegada de Mar María fue anunciada por Sony Music Publishing Colombia a través de sus redes sociales, donde la compañía destacó el talento y la sensibilidad de la cantautora. El encuentro en Bogotá sirvió para dar la bienvenida oficial a la artista y presentar el inicio de esta colaboración.

El anuncio también resalta el carácter regional de la incorporación. Desde Panamá, Mar María llega a una estructura internacional de publicación musical que puede acompañar el desarrollo de su catálogo y conectar sus composiciones con nuevos espacios dentro del mercado latinoamericano.

Aunque se encuentra en una etapa inicial de consolidación profesional, la artista ya cuenta con experiencias que han contribuido a definir su camino. Su paso por el coro durante la adolescencia y su trabajo como corista le permitieron acercarse a distintos procesos musicales antes de avanzar hacia una propuesta propia como cantautora.

Para Mar María, el acuerdo abre una etapa enfocada en crear y desarrollar nuevas canciones. La composición ocupa un lugar central en su proyecto, mientras su vínculo con Sony Music Publishing representa una oportunidad para continuar construyendo repertorio y explorar nuevas posibilidades dentro de la industria.

El movimiento también refleja el interés de las editoriales musicales por acompañar a nuevos autores de la región. En un mercado latinoamericano cada vez más conectado, artistas emergentes de países como Panamá encuentran espacios para proyectar sus propuestas y vincularse con compañías internacionales.

Con su incorporación, Mar María se suma a una casa editorial que apuesta por el desarrollo de canciones y compositores. Su identidad vinculada al indie pop, sus referencias latinoamericanas y su formación musical desde temprana edad serán parte del punto de partida del nuevo proceso.

El recibimiento en Bogotá marca el comienzo de un proceso profesional que tendrá la creación musical como eje. La cantautora panameña inicia ahora un capítulo junto a Sony Music Publishing, mientras continúa construyendo una voz propia dentro del indie pop y llevando el talento de Panamá a nuevos escenarios de la industria musical.