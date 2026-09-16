Kiara Pérez viaja a Cuba y termina cantando 'Lágrimas negras' en La Habana

Lo que comenzó como un viaje terminó convirtiéndose en una experiencia musical y personal para la artista.

La cantante panameña Kiara Pérez llegó a Cuba, pero durante su recorrido por La Habana encontró algo inesperado: momentos de conexión con músicos, canciones improvisadas y una nueva manera de disfrutar el presente y conectar con la música sin presiones.

La artista, reconocida por formar parte del dúo musical Kenny y Kiara, también compartió una reflexión sobre lo que significó permanecer en la isla. La posibilidad de cantar en un entorno diferente al habitual marcó su visita.

“Cuba me ha enseñado a ver lo simple… A disfrutar una conversación, una canción, un momento que no estaba planeado. A recordar que no todo tiene que ser perfecto para sentirse bonito”, expresó la intérprete al describir lo que representó su visita.

Durante su estadía, Pérez también se refirió a la realidad que encontró en La Habana. La ciudad, según su percepción, le produjo sentimientos encontrados al observarla en condiciones que contrastan con su riqueza cultural y artística.

“Ver La Habana así, apagada, es difícil. Porque es imposible no pensar en todo lo que esta tierra tiene para ofrecerle al mundo: su música, su cultura, su historia y, sobre todo, su gente”, señaló.

La música terminó siendo el elemento central de la experiencia. La panameña tuvo la oportunidad de cantar junto a otros músicos y de interpretar repertorio distinto al que suele presentar en sus espacios habituales. Entre esos momentos estuvo su interpretación de ‘Lágrimas negras’ en La Habana, una canción emblemática de la tradición musical cubana.

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Para la artista, cantar en Cuba tuvo un significado que fue más allá de una presentación. Se trató de un momento espontáneo, sin expectativas profesionales y alejado de la presión de demostrar resultados frente al público.

“Pero en medio de todo, también me encontré disfrutando de una manera distinta. Sin tanta prisa. Sin pensar tanto. Simplemente estando. Y cantar allá fue parte de eso. Cantar otras cosas, con otros músicos, en otro lugar, sin expectativas y sin tener que demostrar absolutamente nada… me reinició un poquito la vida. Me sentí libre”, contó.

Kiara Pérez comenzó a llamar la atención en la escena musical durante su adolescencia y en mayo de 2017 empezó a publicar contenido musical en su canal de YouTube. Uno de sus primeros lanzamientos fue un video de ‘Consejo De Abuela’.

Su trayectoria también incluye sencillos como ‘La Papayita en Vivo’, ‘Toco Bajito’ y ‘Tú me Conociste Así’, producciones asociadas a la etapa que ha construido junto a Kenny dentro de la música panameña.

Además de su faceta como cantante, Pérez ha desarrollado una presencia constante en redes sociales, donde comparte contenidos relacionados con sus viajes, diseños de uñas, arte y modelaje. Allí mantiene contacto con sus seguidores y muestra aspectos de su vida creativa.

Nacida y criada en Los Santos, Panamá, la artista ha mantenido vínculos familiares visibles en sus publicaciones. Su recorrido también se conecta con otras figuras de la música panameña, entre ellas Sandra Sandoval, reconocida por su trabajo como cantante.

La visita a Cuba, sin embargo, parece haber dejado una huella diferente en la intérprete. “En Cuba terminé encontrando cosas que ni siquiera sabía que necesitaba. Me llevo mucho más de lo que cabe en una maleta”, concluyó, resumiendo una experiencia en la que un viaje inesperado terminó convirtiéndose en un encuentro con la música, la cultura y una forma distinta de vivir el presente.