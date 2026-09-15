¡Jesse pone un alto en su carrera musical!

"He decidido tomarme un tiempo", aseguró el cantante Jesse Huerta, perteneciente al dúo "Jessie & Joy", pero continuando con sus giras y conciertos pautados en conjunto con su hermana hasta el 17 de diciembre.

Ciudad de panamá, Panamá/Este martes se dio a conocer esta noticia por el cantante a través de la red social Instagram. Para sorpresa de sus seguidores, Jesse Huerta anunció que se tomará una pausa de la música y que, al menos por ahora, dejará de compartir escenario con su hermana Joy, con quien durante dos décadas ha formado uno de los duetos más reconocidos del pop mexicano.

Nacidos en la Ciudad de México, hijos de padre mexicano y madre estadounidense, Jesse y Joy Huerta formaron el dúo en 2005. Desde entonces han construido una carrera marcada por canciones que se volvieron himnos generacionales como: “¡Corre!”, “La de la mala suerte”, “Dueles”, “Llorar”, entre muchas otras, con ese sello de pop emotivo, letras directas y coros que permanecen en la memoria.

En el camino han sumado seis premios Latin Grammy y un Grammy estadounidense al Mejor Álbum de Pop Latino, además de giras por Estados Unidos, América Latina y Europa. En mayo de 2025 lanzaron Lo que nos faltó decir, su séptimo álbum y primer material nuevo en cinco años, producido por el propio Jesse junto a Martin Terefe, y grabado entre Londres, Nueva York, Los Ángeles, Bogotá y Ciudad de México, con colaboraciones de Carlos Vives, Banda MS, Elsa y Elmar, Edén Muñoz y Poo Bear. Luego HBO realizó un documental relatando sus vidas, éxitos y desaciertos.

“Quiero compartir con ustedes una decisión muy personal. He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito”, escribió el cantante en un mensaje dirigido a los seguidores del dúo.

Jesse menciona que no ha sido una decisión fácil y que “La música y este arte son parte de cada segundo de mi vida y siempre lo serán, pero hoy entiendo que necesito dar prioridad a mi bienestar y a mi familia”, alegó.

El cantante señaló que la determinación “Nace de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional”, y agregó: “Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos”.

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