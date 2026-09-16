Jubilados de la Policía reclaman en Divisa el pago de la prima de antigüedad

Esperan que el presupuesto de 2027 del Ministerio de Seguridad contemple los recursos necesarios para atender el pago de la prima de antigüedad y que se reconozcan los derechos que, aseguran, les corresponden como jubilados de la Policía Nacional.

Divisa, Herrera/Un grupo de jubilados de la Policía Nacional se concentró este miércoles en Divisa, provincia de Herrera, para exigir al Ministerio de Seguridad el pago de la prima de antigüedad que, según denuncian, aún está pendiente para varios miembros retirados de la institución.

Los jubilados aseguraron que permanecen atentos a los pronunciamientos de las autoridades, mientras esperan una respuesta concreta a una solicitud que, afirman, han planteado desde hace varios años.

Aida Pinto, policía jubilada de Veraguas, cuestionó que cada año se les indique que serán incluidos en el presupuesto, pero posteriormente no se concrete el pago.

“Estamos solicitando que nos paguen la prima de antigüedad y que se dejen de cuentos; todas las veces dicen que van a incluir a los jubilados en el presupuesto y cuando hacen el presupuesto no aparecemos nosotros, entonces estamos como unos niños engañados”, manifestó Pinto.

Por su parte, Rodolfo Pérez, capitán jubilado, pidió que se contemple el presupuesto necesario para cumplir con los pagos pendientes a los miembros retirados.

“Solamente queremos los jubilados que soliciten el presupuesto adecuado para que le cancelen a la unidad jubilada posterior al 2026, que ya tan pronto a jubilarse ciertas unidades, es decir, ya de empezar a pagarle 2014, 2015, 2016, 2017. Ahora mismo hay cantidad de unidades que todavía del 2016 no les han pagado”, sostuvo.

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Pérez también cuestionó que, aunque se han publicado listados de personas a las que se les adeuda este beneficio, estos no incluyen información sobre el rango de los jubilados.

Esperan que el presupuesto de 2027 del Ministerio de Seguridad contemple los recursos necesarios para atender el pago de la prima de antigüedad y que se reconozcan los derechos que, aseguran, les corresponden como jubilados de la Policía Nacional.

Con información de Eduardo Javier Vega