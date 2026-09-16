Asamblea inicia primer debate sobre reformas al Código Electoral para las elecciones de 2029

La Comisión de Gobierno inició el primer debate del Proyecto de Ley 699, presentado por el Tribunal Electoral. El texto plantea cambios al Código Electoral en temas como la constitución de partidos, el fuero penal electoral, el financiamiento privado y la adjudicación de curules.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional inició este miércoles el primer debate del proyecto de ley 699, presentado por el Tribunal Electoral (TE), que propone reformas al Código Electoral de cara a las elecciones generales de 2029.

El proyecto fue presentado ante el pleno de la Asamblea por el magistrado presidente del TE, Narciso Arellano, y contempla cerca de 169 artículos, según publicaciones recientes sobre el documento.

Durante la sesión, la comisión comenzó con la lectura del proyecto en su totalidad, antes de entrar de lleno en la discusión de cada una de las disposiciones. El presidente de la comisión, Benicio Robinson, indicó que los artículos serían leídos para que su contenido fuera conocido por los diputados, las personas presentes en el auditorio y quienes seguían la sesión a través de los canales de la Asamblea.

Entre los temas incluidos en la propuesta están modificaciones al fuero penal electoral, los requisitos para la constitución y permanencia de partidos políticos, la adjudicación de curules, el financiamiento de las campañas y los mecanismos de consulta sobre futuras reformas electorales.

Uno de los planteamientos consiste en modificar las personas que estarían protegidas por este fuero. De acuerdo con el proyecto, se excluiría de esta protección a vicepresidentes de partidos, subsecretarios y delegados electorales. El fuero electoral es uno de los aspectos incluidos en la revisión del Código Electoral que será discutida durante el trámite legislativo.

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Otro de los cambios planteados eleva del 2% al 3% el porcentaje de firmas requerido para la constitución de nuevos partidos políticos. El mismo porcentaje también se plantea como requisito para evitar la extinción de una organización política, de acuerdo con el texto presentado. La propuesta establece que para constituir un partido se deberá inscribir como adherentes una cantidad de ciudadanos no inferior al 3% de los votos válidos emitidos en la última elección presidencial.

Para las elecciones de 2024, ese porcentaje equivaldría a 68,256 adherentes, según cálculos publicados sobre el proyecto. El proyecto también plantea modificar el mecanismo utilizado para la adjudicación de curules en los circuitos plurinominales. En lugar del actual mecanismo de residuo, la propuesta establece un sistema de resta, en respuesta a un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Este punto se suma a otros cambios relacionados con la distribución de la representación política que están siendo discutidos de cara a los comicios de 2029.

Otro de los planteamientos del proyecto es derogar la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) y establecer en su lugar el Foro Ciudadano y de Libre Postulación como espacio de consulta del Tribunal Electoral. La propuesta ha generado discusión debido al cambio en el mecanismo mediante el cual se canalizarían futuras consultas sobre modificaciones a las normas electorales. El TE ha defendido que la eliminación de la CNRE no representa una reducción de los espacios de participación ciudadana.

El financiamiento político también figura entre los asuntos que podrían generar mayor discusión durante el trámite legislativo. Durante el primer debate también se prevé la participación de personas y organizaciones interesadas en presentar sus posiciones y propuestas sobre el proyecto.

Distintos sectores han acudido a la Asamblea para exponer sus puntos de vista, mientras la Comisión de Gobierno deberá analizar el contenido del proyecto y las modificaciones que puedan plantearse durante la discusión.

Con información de María de Gracia