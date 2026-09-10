Clima en Panamá: prevén lluvias y fuertes aguaceros este jueves

Durante la madrugada y la mañana se prevén cielos nublados con lluvias aisladas en la comarca Ngäbe-Buglé, Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro.

Panamá/ Varios sistemas de baja presión mantendrán la atmósfera condicionalmente inestable este jueves, con aguaceros, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en distintos sectores del país, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Durante la madrugada y la mañana se prevén cielos nublados con lluvias aisladas en la comarca Ngäbe-Buglé, Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro.

Para la tarde y la noche se esperan lluvias intermitentes y algunos aguaceros aislados con actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en Guna Yala, la comarca Ngäbe-Buglé, Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro.

En la vertiente del Pacífico podrían registrarse aguaceros aislados durante la madrugada y la mañana en Panamá Este, las costas y zonas montañosas de Darién, el sur de Azuero y Veraguas, así como en el golfo y las costas de Chiriquí.

Las condiciones lluviosas se extenderán durante la tarde y la noche hacia Panamá Norte, Centro, Oeste y Este, además del golfo de Panamá, Darién, el sur de Azuero y Veraguas, y la provincia de Chiriquí. En estas regiones también podrían presentarse descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 14 °C y 23 °C, mientras que las máximas estarán entre los 28 °C y 31 °C.

En el Caribe se mantienen advertencias por vientos, oleajes y mareas de resaca, con olas de 1.81 metros y periodos de hasta ocho segundos. En el Pacífico se prevén condiciones favorables para las actividades marítimas, con olas de 0.61 metros y periodos de 14 segundos.

Los índices de radiación ultravioleta se ubicarán entre moderados y muy altos en ambas vertientes durante horas de la tarde.