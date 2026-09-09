Sinaproc mantiene vigilancia en Bocas del Toro y Ño Kribo por fuertes lluvias

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar las medidas de prevención, especialmente quienes residen en áreas propensas a inundaciones.

Alerta por lluvias y tormentas hasta el viernes en Bocas del Toro / Redacción de TVN Noticias
Danna Durán - Periodista
09 de septiembre 2026 - 19:39

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene el monitoreo y la vigilancia en distintos puntos de la provincia de Bocas del Toro y la región comarcal de Ño Kribo, ante las fuertes lluvias registradas durante las últimas horas.

Las precipitaciones han provocado un incremento en el caudal de ríos y quebradas, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar las medidas de prevención, especialmente quienes residen en áreas propensas a inundaciones.

Sandra Blake, directora regional del Sinaproc, pidió especial atención a los menores que se encuentran de vacaciones, debido a que las lluvias pueden aumentar el riesgo en pozos, ríos y otros cuerpos de agua.

“Que los niños sepan dónde están los pozos, ya que están de vacaciones y con las lluvias tienden a bañarse y a jugar”, señaló Blake.

También recomendó a las personas que se trasladan entre las islas verificar que las embarcaciones cuenten con los dispositivos de seguridad adecuados antes de realizar cualquier recorrido.

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La funcionaria advirtió además sobre el riesgo de deslizamientos, debido a que los suelos se encuentran saturados por las precipitaciones.

El Sinaproc mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas hasta el próximo 11 de septiembre y exhortó a la población a mantenerse atenta a los comunicados oficiales y evitar exponerse innecesariamente ante situaciones de riesgo.

Con información de Luis Palacios

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