Fuertes vientos dejan afectaciones en Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé

La mayor cantidad de reportes corresponde a la caída de árboles sobre vías principales y secundarias, situación que afectó la movilidad en sectores de los distritos de Remedios, San Félix, David, Alanje y Bugaba , además del área fronteriza de San Isidro y dos puntos de la comarca Ngäbe Buglé.

Chiriquí/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene desplegados sus equipos de respuesta en distintos puntos de la provincia de Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé, luego de las afectaciones ocasionadas por los fuertes vientos y las recientes lluvias.

De acuerdo con un balance preliminar de las evaluaciones realizadas, se contabilizan 29 afectaciones, entre ellas 17 vías obstruidas, nueve estructuras afectadas y tres desprendimientos de techo.

La mayor cantidad de reportes corresponde a la caída de árboles sobre vías principales y secundarias, situación que afectó la movilidad en sectores de los distritos de Remedios, San Félix, David, Alanje y Bugaba, además del área fronteriza de San Isidro y dos puntos de la comarca Ngäbe Buglé.

Ante esta situación, los equipos de respuesta realizan labores de despeje y remoción de árboles para restablecer la circulación y reducir los riesgos para conductores y peatones.

Árboles caen sobre viviendas y vehículos

En el distrito de David se reportaron nueve casos de árboles caídos sobre viviendas, vehículos, estacionamientos y cercas perimetrales.

Los sectores afectados incluyen Los Abanicos, San Cristóbal, barriada San José, Pedregal, El Alba y La Juventud.

Además, Sinaproc contabilizó tres reportes de desprendimiento de techos. Estos se registraron en Siogui y La Estrella, en el distrito de Bugaba, y en Quebrada de Loro, en la comarca Ngäbe Buglé.

Las labores de evaluación de daños, despeje y recuperación son coordinadas por personal técnico, operativo y voluntario de Sinaproc, con el apoyo de miembros del Cuerpo de Bomberos.

Sinaproc pide extremar precauciones

Las autoridades recomiendan a la población evitar acercarse a árboles, estructuras o tendidos eléctricos que hayan resultado afectados.

Durante la ocurrencia de fuertes vientos, se aconseja permanecer en lugares seguros, alejarse de ventanas y mantenerse distante de objetos que puedan desprenderse y representar un peligro.

Sinaproc mantiene las evaluaciones en las áreas afectadas para determinar si se registran nuevos daños y avanzar con las labores de recuperación.