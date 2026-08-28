Bocas del Toro| Sinaproc advierte riesgo de deslizamientos por saturación de los suelos

“Las tierras están bastante sedimentadas con agua y se pueden dar varios deslizamientos en diferentes puntos”, manifestó Blake.

Bocas del Toro/La saturación de los suelos aumenta el riesgo de deslizamientos en diferentes sectores de Bocas del Toro, donde las autoridades mantienen vigilancia ante las lluvias y los incidentes registrados en la provincia.

La Junta Técnica Provincial sostuvo una reunión para evaluar las afectaciones y coordinar las acciones de respuesta, luego de la declaratoria del estado de emergencia por los efectos del fenómeno de El Niño.

Sandra Blake, directora regional del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), advirtió que la acumulación de agua representa un riesgo para las comunidades.

“Las tierras están bastante sedimentadas con agua y se pueden dar varios deslizamientos en diferentes puntos”, manifestó.

Blake señaló que las lluvias podrían mantenerse hasta diciembre y reconoció que ninguna institución puede estar totalmente preparada frente a las condiciones generadas por el cambio climático. Sin embargo, aseguró que se desarrollan labores preventivas.

“Nadie está preparado totalmente, pero sí estamos trabajando en una prevención diaria, haciendo monitoreo, preparando a las personas, las escuelas”, expresó.

Por su parte, la gobernadora de Bocas del Toro, Marcela Madrid, recordó que la provincia ha enfrentado reiteradamente inundaciones, deslizamientos y desbordamientos de ríos y quebradas.

En la provincia de Bocas del Toro, ya de manera reiterativa hemos visto la experiencia de que ha estado lloviendo. Constantemente hemos tenido afectaciones de inundaciones, hemos tenido deslizamientos, hemos tenido ríos caudalosos que se han desbordado; de igual manera, también quebrados”, declaró la gobernadora.

Durante la reunión se verificó la capacidad de las distintas entidades para responder ante cualquier eventualidad, tomando en cuenta las condiciones atmosféricas que persisten en la región.

Con información de Luis Alberto Palacios.