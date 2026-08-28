Aviso de Prevención por lluvias y tormentas eléctricas en todo el país hasta este lunes 31 de agosto

Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ha emitido un nuevo Aviso de Prevención por lluvias y tormentas significativas que estará vigente desde las 3:00 a.m. de este viernes 28 de agosto hasta las 11:59 p.m. del próximo lunes 31 de agosto. La medida abarca todo el territorio nacional y las zonas marítimas, ante un escenario meteorológico que promete ser activo durante el fin de semana.

Según los datos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha), se espera un incremento notable en la inestabilidad atmosférica. Este comportamiento climático está asociado directamente a los remanentes de la Onda Tropical 39 y a la activación de sistemas de bajas presiones vinculados al paso de otras ondas tropicales sobre la región.

Las autoridades advierten que durante este periodo se prevén tormentas de intensidad variable, algunas de ellas muy fuertes. Estos fenómenos vendrán acompañados de actividad eléctrica, ráfagas de viento y períodos de lluvias frecuentes, lo que podría generar acumulados significativos de lluvia en diversas zonas del istmo.

Ante este panorama, el Sinaproc ha listado una serie de medidas preventivas para proteger a la ciudadanía. Se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales de las autoridades y evitar cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas durante las precipitaciones intensas.

Asimismo, se deben extremar precauciones en áreas propensas a inundaciones, deslizamientos y crecidas repentinas de ríos. Durante las tormentas eléctricas, es vital evitar espacios abiertos, playas y cuerpos de agua, así como no permanecer cerca de árboles o estructuras inestables que puedan desprenderse por las ráfagas de viento. También se sugiere asegurar objetos exteriores que puedan ser desplazados.