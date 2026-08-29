AMP pide extremar precauciones ante mal tiempo en Bocas del Toro

La entidad pide a padres de familia priorizar la seguridad de sus hijos cuando deban trasladarse en bote hacia centros educativos.

Provincia de Bocas del Toro./Ante las lluvias y tormentas que se registran en la provincia de Bocas del Toro, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) hizo un llamado a los capitanes de embarcaciones y a la población que se moviliza hacia las áreas insulares a verificar las condiciones del mar antes de zarpar y evitar exponerse durante períodos de mal tiempo.

"Tenemos hasta septiembre con lluvias. Pedimos que el anillo de seguridad sean ustedes”, indicó, Jorge Chen, administrador de la AMP.

Chen también pidió a los padres de familia cuyos hijos deben utilizar botes para llegar a escuelas ubicadas en zonas apartadas que, ante condiciones climáticas adversas, eviten enviarlos a clases y prioricen su seguridad. Según explicó, la Dirección Regional del Ministerio de Educación ya fue informada sobre esta recomendación.

La AMP indicó que mantienen vigilancia permanente en los puertos, incluso pueden suspenderse los zarpes ante condiciones de riesgo para la navegación.

Además, la entidad también instó a quienes utilizan embarcaciones a portar correctamente el chaleco salvavidas durante todo el recorrido.

Con información de Luis Alberto Palacios.