Policlínica JJ Vallarino refuerza jornadas de detección de cáncer de mama y próstata durante octubre

La estrategia busca ampliar el acceso a los controles preventivos y contribuir a disminuir los índices de morbilidad por enfermedades oncológicas.

Imagen con fines ilustrativos de cáncer, pacientes con cáncer, sobrevivientes de cáncer y cinta rosada. / Canva
Danna Durán - Periodista
07 de octubre 2026 - 15:53

Ciudad de Panamá/¿Tienes pendiente realizarte una mamografía? Durante octubre, la Policlínica Dr. José Joaquín Vallarino Z. amplió sus opciones de atención para facilitar la detección temprana del cáncer de mama y reforzar las acciones de prevención del cáncer de próstata.

La iniciativa se desarrolla en el marco de la Campaña de la Cinta Rosada y Celeste y busca que más personas puedan realizarse sus controles médicos sin que las responsabilidades de la semana sean un impedimento.

¿Cuándo puedes acudir?

SÁBADOS Y DOMINGOS DE OCTUBRE

🕒 3:00 p.m. a 11:00 p.m.

📍 Policlínica Dr. José Joaquín Vallarino Z.

Durante estas jornadas se realizarán mamografías, con 50 cupos disponibles por turno.

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De lunes a viernes también se mantiene la atención regular para solicitar cupos en ventanilla, en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Para quienes deseen una cita durante el fin de semana, es necesario acudir previamente a la policlínica para programarla.

La directora médica, Dra. Lourdes Herrera, reiteró el llamado a mujeres y hombres a no postergar sus controles y aprovechar estas jornadas de prevención, ya que la detección oportuna puede marcar una diferencia en el tratamiento de las enfermedades oncológicas.

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