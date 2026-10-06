Renace una estrella: Geely de Bahia Motors presenta el nuevo Starray en el Panama Motor Show 2026

El nuevo Starray equipa un motor Drive-E 2.0TD de nueva generación, capaz de desarrollar hasta 180 kW de potencia y 380 Nm de torque, ofreciendo una respuesta más potente que su antecesor.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las verdaderas estrellas no se apagan, se reinventan. Bajo esta premisa, Geely y Bahia Motors presentan en Panamá el nuevo Geely Starray, que regresa renovado con importantes novedades en desempeño, seguridad, conectividad y confort.

El modelo hará su debut durante el Panama Motor Show 2026, que se celebrará en el Panama Convention Center del 2 al 4 y del 7 al 11 de octubre.

Más allá de su renovada imagen exterior e interior, el nuevo Starray da un salto importante en tecnología. Incorpora el sistema inteligente Flyme Auto, una pantalla HD 2.5K de 15.4 pulgadas, sistema de sonido Flyme Sound de 16 bocinas y conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Además, permite acceder a diferentes funciones del vehículo desde el celular a través de su App.

En seguridad, incorpora seis airbags y ADAS Nivel 2 con 12 funciones de asistencia a la conducción, incluyendo control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, detección de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero, entre otras.

El nuevo Starray equipa un motor Drive-E 2.0TD de nueva generación, capaz de desarrollar hasta 180 kW de potencia y 380 Nm de torque, ofreciendo una respuesta más potente que su antecesor.

Con asientos en eco cuero y una cabina renovada, el Starray busca ofrecer una experiencia más cómoda, intuitiva y conectada para conductor y pasajeros.

“El nuevo Starray refleja la evolución que está viviendo Geely. Es un modelo que se reinventa y que hoy ofrece una experiencia mucho más completa para nuestros clientes”, señaló Reynier Rodrigues, Brand Manager de Geely

Geely continúa ampliando su propuesta en Panamá

El lanzamiento del nuevo Starray forma parte de la estrategia de Geely de continuar renovando y fortaleciendo su portafolio en Panamá, incorporando vehículos con mayor tecnología, diseño y equipamiento, alineados con las nuevas expectativas del consumidor.

Durante el Panama Motor Show 2026, los visitantes podrán conocer el nuevo Geely Starray en el stand de la marca, además del resto de los modelos que conforman su portafolio.

El Panama Motor Show se llevará a cabo en el Panama Convention Center del 2 al 4 y del 7 al 11 de octubre de 2026.

El nuevo Geely Starray llega para convertirse en la nueva estrella de las calles de Panamá.