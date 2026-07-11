Director de la Policía Nacional asegura que han disminuido de delitos de alto perfil

Jaime Fernández, dijo que la institución trabaja en una licitación de drones para reforzar la vigilancia y las operaciones a nivel nacional.

Provincia de Chiriquí/El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, durante una gira en la provincia de Chiriquí, informó que en los últimos meses se ha registrado una disminución de los delitos de alto perfil en sectores de la provincia de Colón, así como en Panamá, San Miguelito y Panamá Oeste.

Además, adelantó que próximamente se realizará una licitación para la adquisición de drones.

“Vamos a tener alrededor de 100 drones a nivel nacional manejados desde el centro de mando de la Policía Nacional para tener mucha más operatividad para la ciudadanía”, aseguró Fernández.

El jefe policial agregó que “hemos visto un detrimento en los índices delictivos. El robo y el hurto se han manejado por debajo del año pasado, según las estadísticas, pero como Policía Nacional estamos trabajando en la percepción”.

Además, Fernández agradeció el apoyo de las unidades policiales que, incluso, han interrumpido sus vacaciones para reforzar la seguridad y brindar un mejor servicio a la comunidad.

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Con información de Demetrio Ábrego.