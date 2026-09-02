Presentan a la Asamblea Nacional el presupuesto del canal de Panamá para el año fiscal 2027

El presupuesto contempla ingresos por 5,553 millones de dólares y aportes directos al Estado de más de 3,600 millones para el año fiscal 2027.

Ciudad de Panamá/Tras su aprobación en el Consejo de Gabinete, el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley que establece el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá para el año fiscal 2027.

La propuesta presupuestaria estima unos ingresos totales de $5,553 millones de dólares y prevé un aporte directo al Estado panameño de $3,607.8 millones de dólares.

Durante su intervención ante el pleno legislativo, el ministro Icaza destacó que este presupuesto permitirá dar continuidad a obras clave como el proyecto de Río Indio, iniciando este año fiscal con los primeros reasentamientos, así como con la licitación del diseño y construcción de la obra.

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Asimismo, la planificación financiera busca fortalecer la competitividad de la ruta interoceánica, ampliar la propuesta de valor y generar nuevas fuentes de ingresos. Entre los planes previstos destaca la fase de planificación y precalificación para adjudicar las concesiones de terminales portuarias en Corozal e Isla Telfers, además del desarrollo de un nuevo gasoducto interoceánico.

En la presentación del proyecto de ley, el ministro estuvo acompañado por la subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, quien en los próximos días asumirá la administración de la vía, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar la dirección general de la entidad.

El documento pasará ahora al proceso de discusión y trámite correspondiente en la Asamblea Nacional para su eventual aprobación y posterior conversión en ley de la República.

Con información de Meredith Serracín.