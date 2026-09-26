Hallan armas, municiones y presunta droga dentro de un vehículo en Paso Blanco

En el automóvil también fueron ubicados una pesa digital y equipos tecnológicos , según informó la Policía Nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un vehículo que mantenía una denuncia por hurto fue ubicado durante un allanamiento realizado por agentes de la Policía Nacional, en conjunto con el Ministerio Público, en el sector de Paso Blanco, corregimiento de Las Garzas.

Durante la diligencia de registro, las autoridades inspeccionaron el vehículo y encontraron dos armas de fuego, proveedores y municiones, además de presunta sustancia ilícita.

En el automóvil también fueron ubicados una pesa digital y equipos tecnológicos, según informó la Policía Nacional.

Los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que adelantan las investigaciones para determinar la procedencia de los artículos encontrados y establecer las responsabilidades correspondientes.

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