Procuraduría investiga cuatros casos de panameños que viajaron la guerra entre Rusia y Ucrania

Ciudad de Panamá/La Procuraduría General de la Nación adelanta cuatro investigaciones sobre jóvenes panameños que viajaron al exterior por supuestas ofertas de empleo en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania.

A la fecha, la institución adelanta cuatro investigaciones, dos por denuncias de familiares y dos por informes de comunicación de hechos levantados por la Dirección de Investigación Judicial.

Según lo expuesto en las denuncias, los hechos se relacionan con el contexto del conflicto armado internacional entre Rusia y Ucrania.

La Procuraduría General de la Nación indicó que mantiene su compromiso con la protección de los panameños y con la búsqueda de la verdad.